(DIRE) Roma, 6 Giu. – “Ad una settimana dal voto per i referendum sulla giustizia, la ‘dimenticanza’ mediatica è sempre più imbarazzante. Una vera e propria campagna di censura e disinformazione per quella che potrebbe essere un’occasione, per milioni di italiani, di riformare il Paese. La Lega chiede al premier Draghi di rompere il muro del silenzio ed esprimersi su questo grande evento di partecipazione nazionale”. Lo dichiarano i parlamentari bergamaschi della Lega. (Vid/ Dire) 11:57 06-06-22