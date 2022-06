Ucraina. Salvini: Sanzioni a Russia? Finora danneggiata solo l’Italia

(DIRE) Palermo, 6 Giu. – “Quando decidi di sanzionare qualcuno lo fai per danneggiare questo ‘qualcuno’: i numeri dicono che le sanzioni fino ad oggi stanno danneggiando l’Italia e non la Russia”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo, parlando a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla. Il segretario del Carroccio ha quindi sottolineato che “ad Aprile è aumentato del 118 per cento il valore delle esportazioni dalla Russia all’Italia, mentre è diminuito del 48 per cento quelle dall’Italia alla Russia”.

Salvini ha poi aggiunto: “Quando si parla di petrolio e di gas bisogna stare molto attenti. O c’è un’alternativa pronta, o c’è qualcuno pronto a rilevare domani mattina la raffineria di Priolo oppure lasciare in mezzo alla strada 3.500 persone dall’oggi al domani non mi sembra una scelta intelligente”. (Sac/Dire) 19:58 06-06-22