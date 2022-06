USA, altra sparatoria in una settimana a Chattanooga

09:00 – A Chattanooga, in Tennessee, si è consumata un’altra sparatoria in meno di una settimana. Due perone sono morte per ferite da arma da fuoco, ed una terza persona è stata travolta da un’auto mentre tentava di scappare. Lo scontro è avvenuto vicino ad un Nightclub, ed oltre ai tre morti, si contano altre 14 persone rimaste ferite dalle auto che si allontanavano dal luogo del tragico evento.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, si pensa che si tratti di un episodio isolato. Tra le persone colpite nel tentativo di fuga vi è inoltre un minore in gravi condizioni. Al momento dunque, non si conosce il movente della sparatoria. (Fonte TGCom24)