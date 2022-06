Venezia, i Vigili del Fuoco prestano la propria assistenza alla Vogalonga

Domenica 5 Giugno, dopo lo stop imposto dall’emergenza per il Covid-19, è tornata a Venezia la tradizionale “Vogalonga”, la regata non competitiva attraverso la laguna di Venezia con oltre 1800 imbarcazioni a remi e 7000 partecipanti.

I Vigili del Fuoco, presenti con una squadra di vigilanza NSSA (Nucleo Subacqueo Soccorso Acquatico), hanno prestato il proprio servizio principalmente al ponte dei Tre Archi, a Rio Cannaregio.

In questo punto, i sommozzatori in acqua hanno aiutato le varie imbarcazioni a riprendere il giusto assetto di navigazione per transitare sotto il ponte, facendole entrare in sicurezza nel canale dopo il giro delle isole.

Altre squadre di Vigili del Fuoco, in servizio con le moto d’acqua e con un’imbarcazione, hanno prestato soccorso di prossimità a una decina di persone cadute in acqua dai più svariati natanti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80020