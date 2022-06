Maltempo. Bomba d’acqua su litorale Ravenna

(DIRE) Ravenna, 7 Giugno – Una bomba d’acqua ha colpito la costa romagnola nel pomeriggio di oggi. Nel ravennate, in particolare a Cervia e Pinarella, l’acqua copiosa caduta in circa mezz’ora, tra le 18 e la 19, non è riuscita a defluire e ha invaso alcune strade mettendo in difficoltà la circolazione. Il temporale è stato accompagnato da forti raffiche di vento, che ha costretto gli stabilimenti a chiudere gli ombrelloni con anticipo rispetto ai consueti orari di inizio estate. (Red/ Dire) 19:22 07-06-22