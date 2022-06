Reggio Calabria. Venerdì sarà consegnato il cimitero vittime del mare

19.30 – Nella frazione di Armo, nell’hinterland di Reggio Calabria Venerdi avverrà la consegna del cimitero delle vittime del mare. Si tratta di tombe costruite appositamente per i migranti e per gente povera, un’opera realizzata grazie all’8 per mille destinato alla Chiesa.

E’ il completamento di un progetto ideato nel 2016 che è stato realizzato su un terreno comunale, grazie all’aiuto della Caritas Italiana. I lavori sono stati realizzati da una ditta reggina con la supervisione dell’Ufficio Tecnico diocesano diretto da don Domenico Morabito. (foto di repertorio)

FR