Somalia: la siccità continua

La siccità non da tregua alla Somalia, si è arrivati alla quarta stagione consecutiva di mancate precipitazioni. Una crisi senza precedenti, gli sfollati in solo 4 mesi sono aumentati del mezzo milione, il paese conta 15,89 milioni di abitanti in tutto.

Nel 2011, 11 anni fa, la Somalia “perse” 250.000 persone, tutto ciò forse, potrebbe ripetersi. L’allarme arriva da Save The Children, un organizzazione non governativa, che lavora per promuovere i diritti dei bambini, per salvarli da una vita senza futuro.

L’attuale siccità sta provocando caos e disperazione. Gli esperti pensano, che la stagione della pioggia prevista tra Ottobre e Dicembre, potrebbe non arrivare, accentuando ancor di più la situazione già drammatica. Nemmeno un mese fa, in Kenya (con la Somalia confina a Sud-Ovest) sono morti oltre 7o elefanti, a causa della siccità. (Fonte: Rainews.it)

AO