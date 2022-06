Attenzione agli annunci sulla locazione di case per le vacanze

Con l’arrivo dell’Estate, aumentano sul web gli annunci relativi alla locazione di case vacanze a prezzi estremamente vantaggiosi, con richieste di pagamento anticipato non tracciabili.

Per evitare di incorrere in potenziali truffe, si consiglia di verificare su internet se l’annuncio è stato già segnalato come fraudolento da altri utenti, che le foto siano originali o, seppur autentiche, che non siano riferibili ad altri annunci e, ove possibile, di concludere i contratti personalmente.

Scegliete metodi di pagamento sicuri, saldando l’importo dovuto esclusivamente attraverso il sito su cui è presente l’annuncio.

Per informazioni scrivete a: www.commissariatodips.it