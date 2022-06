Covid. Bollettino: in Italia 22.361 nuovi casi e 80 decessi

(DIRE) Roma, 8 Giu. – Sono 22.361 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 28.082) e 80 i decessi (ieri 70) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 17.566.061 , mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.169.

È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 188.024 (ieri 233.553). Il tasso di positività, ieri pari al 12%, oggi scende leggermente all’11,9%. Sul fronte del sistema sanitario nei reparti ordinari si contano 46 pazienti in meno (ieri 111), per un totale di 4.296 . Nelle terapie intensive si contano, invece, 20 pazienti in meno di ieri per un totale di 199. (Mab / Dire) 17:34 08-06-22