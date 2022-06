Importante successo per le Asiadi in Calabria

“Quattro giorni di grande vitalità, voglia di sport e aggregazione. E nei quali si è respirato il desiderio di ripresa dopo due anni molto difficili. Il prestigio del nome ‘Asiadi’ è stato onorato dall’organizzazione degli amici della Calabria in una kermesse polisportiva che ha ospitato anche il campionato regionale di Nuoto e i campionati nazionali ASI di Pallavolo – prima edizione – e Padel. Da pochi mesi ho accettato l’importante sfida della direzione di ASI: mi ha immediatamente e più volte colpito l’entusiasmo del territorio e i valori fortemente radicati di quanti compongono questa grande famiglia della quale, ora, mi onoro di far parte”: così il Direttore Generale di ASI Fabio Salerno.

Il bilancio del Presidente ASI Calabria, Giuseppe Melissi.

L’edizione 2022 delle Asiadi ha registrato il pieno di presenze per quattro giornate all’insegna dei valori dello Sport. Oltre 900 gli atleti che hanno preso parte alla kermesse e che hanno potuto testare le diverse discipline tramite gli oltre 30 istruttori qualificati presenti. Un capolavoro organizzativo che ha visto, peraltro, il coinvolgimento non solo della città di Rossano Calabro ma anche quella di Mirto-Crosia. Cuore pulsante, il villaggio Futura Club Itaca-Nausicaa dove i partecipanti hanno potuto soggiornare e praticare anche gran parte delle loro attività.

Abbiamo raggiunto il Presidente Giuseppe Melissi per le sue reazioni a caldo dopo l’evento.

Una panoramica generale sull’andamento delle Asiadi… “L’evento è andato davvero bene, oltre le più rosee aspettative, avendo coinvolto un totale di circa mille persone. Tutte le attività si sono svolte in regolarità e rispettando la timetable iniziale con una grande partecipazione. Anche le situazioni collaterali come gli spettacoli serali sono state apprezzati da tutti. Un altro aspetto importante è che, tutti i campionati svolti: quello regionale di Nuoto e quelli nazionali, al debutto, di Pallavolo e Padel si sono svolti come da programma. La più grande soddisfazione, in ultimo, è che si è coniugare sport e comunità. Associazioni, atleti, visitatori si sono confrontati quotidianamente in un clima di grande entusiasmo. Questa, per me, è la caratteristica vincente delle Asiadi”.

Tra le attività collaterali, quale ha avuto grande successo? “Sicuramente lo stage del maestro Andrea de la Roche. È stata una grande occasione di crescita sportiva per gli oltre 50 partecipanti nei due giorni di svolgimento. Inutile ricordare l’immensa professionalità del maestro che ha saputo estasiare, divertire e formare la platea. Inoltre, al termine, c’è stato un rilascio di alcune borse di studio per dei corsi che verranno organizzati da lui stesso in diverse sedi.

All’interno di questa edizione delle Asiadi anche due prime volte – che hanno registrato un successo di partecipanti – per due Finali Nazionali: quelle di Pallavolo e Padel”.