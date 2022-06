22.00 – Ancora un incidente mortale in Calabria. Questa volta si tratta di uno scontro tra uno scooter ed un’automobile, ad avere la peggio un 48enne di Acri in sella alle due ruote. L’impatto è avvenuto sulla strada provinciale 234 in provincia di Cosenza, nel comune di Rose in contrada “Petrarca”, come riporta l’Ansa. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. vano il tentativo di soccorso messo in atto dal personale del 118.

FR