Dopo l’ennesimo soccorso in mare della Guardia Costiera sono sbarcati a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, altri 61 migranti. Tra questi, quasi tutti di nazionalità afghana, quindi possibili profughi, anche una donna e ben 30 minori non accompagnati. I migranti, come spesso accade, erano a bordo di una barca a vela alla deriva. Dopo i consueti tamponi anti-covid sono stati sistemati temporaneamente in una tensostruttura. (foto di repertorio)

FMP