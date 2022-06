Referendum. Salvini: rispetto chi vota NO ma non chi censura

Una follia le mascherine ai seggi

(DIRE) Roma, 8 Giu. – “Ovunque io vada parlo del referendum, è il primo tema che affronto ovunque. Io rispetto chi andrà a votare no e la pensa in maniera diversa, quelli che non fanno il bene dell’Italia sono quelli che censurano, nascondono, che boicottano. È un’occasione di cambiamento”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital.

“Mascherine obbligatorie in classe a 40 gradi è una follia quasi esclusivamente italiana- aggiunge-: ci sono state 100mila persone al concerto di Vasco e 100mila persone che hanno festeggiato la Roma e il Milan. Venti ragazzi in classe con la mascherina o alla maturità è una sciocchezza anti-scientifica. Respingere dai seggi chi andrà al voto e si è dimenticato la mascherina, mi sembra altrettanto folle”. (Vid/ Dire) 11:03 08-06-22