Gli ultimi dati hanno “dichiarato” che in Somalia, sono 386.000 i bambini, che soffrono di malnutrizione acuta, e vivono in condizioni igieniche pessime, hanno bisogno di cure. La maggior parte di loro potrebbero morire, come comunica il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF). Dati tragici, che invece di diminuire aumentano ogni anno che passa, negli ultimi mesi è salito oltre del 15% (Fonte: Ansa.It).

AO