Un visitatore scavalca un recinto di uno zoo in Indonesia per fare un selfie con un orango ma subisce l’attacco dell’animale

Questo ragazzo intelligente non avrebbe dovuto saltare la barriera per fotografarsi con un orango

L’incidente è avvenuto Lunedì allo zoo di Kasang Kulim, a quanto pare durante la pausa pranzo del personale. Il visitatore distratto avrebbe voluto fare un selfie con l’orango. L’ha presa male: quando ha allungato le braccia verso le sbarre della gabbia, la scimmia lo ha afferrato prima per la maglietta, poi per la gamba e il piede, lento a lasciarsi andare, nonostante l’aiuto di un altro uomo. L’individuo catturato non è rimasto ferito. Il personale del parco è stato allertato e lo scatterbrain è stato rimproverato.“Il visitatore voleva realizzare anche un video, creare contenuti, senza autorizzazione. Ha sfondato la barriera di sicurezza. Era un comportamento sciocco e stupido. Questo ha messo lui e gli altri in grave pericolo. Lo staff dello zoo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha raccomandato ai visitatori a prendere sul serio le regole imposte per la sicurezza di tutti. Di seguito il link del video che circola sui social media che mostra un orango che si aggrappa a un uomo che si è avvicinato troppo al suo recinto.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti