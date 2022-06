Cagliari. Scoperto un deposito di droga. Sequestrati 4 kg di amfetamina e 2 kg di cocaina purissima

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, tre cittadini stranieri tra i 34 e 42 anni sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Cagliari perché nascondevano 2 kg di cocaina purissima, 4 kg di amfetamina e 2 kg di marijuana, in un appartamento del quartiere Sant’Avendrace. Durante i servizi antirapina e contro i furti nel quartiere, gli Investigatori avevano saputo che un’abitazione abbandonata, di proprietà di un pensionato deceduto, era frequentata da diversi cittadini extracomunitari di diverse nazionalità. Dopo due giorni di appostamento, nel tardo pomeriggio di ieri, è scattato il blitz.

I tre stranieri avevano nascosto lo stupefacente all’interno di un armadio, in una stanza chiusa a chiave. Uno dei tre arrestati risiede a poca distanza dall’appartamento dov’era stata nascosta la droga e annovera precedenti per spaccio. Gli altri due invee sono risultati incensurati e vivono in provincia di Pisa.

Dai primi accertamenti, l’amfetamina e la cocaina era destinata alla movida estiva di Cagliari e del lungomare Poetto. La droga sequestrata, una volta tagliata e suddivisa in dosi, avrebbe fruttato complessivamente oltre 1mln di euro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Cagliari/articolo/107062a1c10c5a233372414020