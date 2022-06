(DIRE) Bari, 9 giu. – Inizieranno il prossimo 2 Luglio e termineranno il 15 Settembre i saldi estivi in Puglia. È quanto rende noto la Regione spiegando che i negozianti dovranno darne comunicazione allo sportello unico per le attività produttive almeno cinque giorni prima, indicando prodotti, sede di vendita e “le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri”. (Adp/Dire) 19:12 09-06-22