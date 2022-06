Covid. Sileri: In autunno possibile ripresa ma imparare a convivere con virus

(DIRE) Roma, 9 Giu. – “Stiamo completando l’endemizzazione del virus, in autunno ci potrà essere una ripresa della circolazione, ma non sarà comunque paragonabile a quanto abbiamo vissuto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo oggi in diretta ai microfoni di Sky TG24. “La nuova sotto-variante Omicron 5 potrebbe crearci qualche problema- ha aggiunto Sileri- ma se l’eventuale incremento dei contagi non si rifletterà sul numero dei ricoveri non vedo ragione di allarmarsi”. Secondo il sottosegretario dobbiamo quindi “imparare a convivere con il virus come già facciamo per altri patogeni come l’influenza, senza preoccuparcene in maniera eccessiva”, ha concluso. (Cds/ Dire) 11:42 09-06-22