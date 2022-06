Governo. Salvini contatta Franco per rinnovare sconto carburanti

(DIRE) Roma, 9 Giu. – “Non solo referendum ed elezioni amministrative. Matteo Salvini è impegnato anche sul fronte economico: nel ribadire che lo stop alla guerra è una necessità (oltre che per gli evidenti motivi umanitari) pure per tutelare famiglie e imprese italiane dal caro prezzi, il leader della Lega ha contattato il ministro Daniele Franco per sottolineare la necessità di rinnovare e rafforzare lo sconto carburanti che scade a inizio luglio”. E’ quanto si apprenda da fonti della Lega. (Anb/ Dire) 17:42 09-06-22