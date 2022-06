Maltempo. Cosenza, disagi per forti piogge: squadre soccorso in azione

(DIRE) Reggio Calabria, 9 Giu. – Ha creato molti disagi alla circolazione automobilistica e ai trasporti, il forte maltempo che ha colpito oggi la città di Cosenza, causando diversi allagamenti dal centro e in altre zone. Un’improvvisa e insistente pioggia ha messo in moto l’attività di soccorso del Comune, con diverse squadre di manutenzione impegnate a limitare i danni alle persone e alle attività commerciali. “Abbiamo subito liberato Piazza Europa, spostando poi il nostro raggio d’azione su Corso Mazzini e Via Roma, e, inoltre, su via Popilia, via degli Stadi e San Vito. Siamo stati e siamo presenti dappertutto sul territorio”.

Così l’assessore alle Manutenzioni Francesco De Cicco che ha coordinato gli interventi. L’attenzione dell’Amministrazione comunale resta alta per le prossime 24 ore e fino alla mezzanotte di domani, venerdì 10 giugno. Il messaggio di allertamento diramato dalla Protezione civile disegna in città un quadro di allerta meteo di colore giallo con possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti. (Mav/Dire) 17:34 09-06-22