Mantegna: “Il progetto su Ciambra si farà, nessun ritardo nella programmazione. Già stanziati fondi per un concorso di progettazione in attesa del finanziamento”

Il consigliere delegato chiarisce nel merito la questione relativa al progetto da 15 milioni approvato nella graduatoria del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

“Il progetto Ciambra sarà realizzato. Su questo non devono e non possono esserci dubbi. L’attenzione da parte della Città Metropolitana è massima. La programmazione dell’investimento su un’area nevralgica del nostro territorio come quella di Gioia Tauro lo dimostra. L’ipotesi di definanziamento dell’opera non è da prendere in considerazione”. E’ quanto afferma in una nota il Consigliere delegato al Pnrr Domenico Mantegna chiarendo nel merito la questione relativa al progetto da 15 milioni approvato nella graduatoria del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

“Il progetto sarà certamente finanziato – ha aggiunto Mantegna – l’interlocuzione attivata con Anci lo conferma. Il fatto che sia rimasto indietro nelle graduatorie non deve preoccupare, nè potrà generare alcun ritardo sulla realizzazione effettiva dell’intervento. Nell’attesa dello scorrimento della graduatoria la Città Metropolitana si è infatti già attrezzata per stanziare le necessarie risorse di bilancio per un concorso di progettazione, in modo da arrivare pronta con un progetto già definito e condiviso con il territorio, quando l’intervento approvato sarà effettivamente finanziato. Nessuna perdita di tempo, nè cambiamenti nella programmazione della Metrocity”.

“L’investimento per la riqualificazione dell’area è confermato e sarà realizzato nei tempi previsti. Piuttosto è da sottolineare come l’intervento della Metrocity sia da considerarsi come aggiuntivo rispetto alle competenze della Regione, cui spetterebbe il compito di intervenire su quell’area. Perchè non si sia sentita l’esigenza da parte della Regione di investire fondi in un progetto di rigenerazione della Ciambra non è dato sapere. Ciò che è certo invece – conclude Mantegna – che la Città Metropolitana ha fatto anche più di ciò le spetta, programmando l’intervento con un progetto premiato con l’ammissione in graduatoria e che sarà presto finanziato”.