ADM Calabria: controlli in materia di gioco a Reggio

Reggio Calabria, 10 Giugno 2022 – Nell’ambito delle attività di controllo effettuate da ADM, il 9 Giugno è stato effettuato un controllo in materia di gioco avente ad oggetto la verifica di requisiti di legalità nel settore delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento.L’attività di controllo, effettuata dai funzionari di ADM Calabria, ha portato alla scoperta di irregolarità in materia di messa a disposizione in luogo pubblico di postazioni telematiche che consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco (c.d. Legge Balduzzi). In particolare, in un esercizio commerciale situato a Rosarno, sono state poste sotto sequestro 7 postazioni informatiche. Al titolare dell’esercizio verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 110, comma 9, lett. f quater, del TULPS, stabilita in euro da 5.000 a 50.000 per ciascun apparecchio rinvenuto.