ASIADI 2022, l’intervista al Vice Presidente ASI Nazionale Tino Scopelliti

di Sonia Polimeni – Ospite oggi de ilMetropolitano.it il Vice Presidente ASI Nazionale Tino Scopelliti, che ha “raccontato” ai nostri microfoni le ASIADI 2022. La nota kermesse sportiva si è infatti svolta qualche giorno fa a Rossano. Dal 2 al 5 Giugno, presso il Villaggio Futura Club Itaca-Nausicaa, oltre 900 atleti hanno potuto testare diverse discipline, grazie alla presenza di oltre 30 istruttori.

4 Giornate dunque, all’insegna dello sport e in particolare dei suoi valori, che come ogni anno, ha registrato il sold out, come affermato con grande soddisfazione dal Vice Presidente Tino Scopelliti. Se vuoi seguire l’intervista completa clicca sui link…

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=cRcwr82O154

Daily Motion: https://www.dailymotion.com/video/x8bkmxp