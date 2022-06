BCE. Salvini: Attacco a Italia perchè boccone succulento per speculatori

(DIRE) Genova, 10 Giu. – “È in corso un attacco da parte dei poteri forti del sistema finanziario, banca centrale europea, commissione europea, parlamento europeo contro l’economia italiana, il lavoro e il risparmio degli italiani, perché l’Italia è un boccone succulento per qualche speculatore e quindi stanno cercando di sfruttare il Covid e la guerra per mettere le mani sui gioielli che sono rimasti in Italia. Io penso che l’Italia debba reagire, il governo debba reagire e la Lega sicuramente reagirà”.

Così Matteo Salvini stasera a Genova a margine della chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci. “Oggi la Borsa perde il 5%, l’inflazione supera il 7%, la benzina è sopra i due euro a litro, alla Bce dicono che non compreranno più titoli di Stato italiani, lo spread torna ai massimi- prosegue- vuol dire che c’è qualcuno che sta speculando contro l’Italia e vorrebbe svenderci come la Grecia. La Lega è forza di responsabilità: per noi, gli italiani vengono prima di tutti. Lunedì faremo una riunione urgente perché stanno andando in fumo miliardi di risparmi e non lo possiamo permettere”. (Sid/ Dire) 19:11 10-06-22