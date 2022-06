Il titolo di campioni regionali 3×3 ai vincitori delle categorie giovanili della #NTC Summer League grazie all’intesa con la FIP Calabria

La #Ntc Summer League si fa ancora più “grande”: grazie alla collaborazione con la Fip Calabria, anche le categorie giovanili voleranno alle Finali Nazionali! Le ambizioni di crescita della #Ntc Summer League hanno trovato nella Fip Calabria un grande aiuto, infatti, la Federbasket calabrese ha concesso al torneo, ormai stabilmente nella top 10 dei tornei nazionali, la possibilità di riconoscere ai vincitori delle categorie giovanili, maschili e femminili, il titolo di Campione di Calabria 3X3 e di staccare il pass per le finali nazionali di categoria. Luca Laganà (organizzatore #Ntc Summer League): «Siamo felicissimi di poter riportare il “torneo di Reggio” nuovamente in città, dopo due anni a regime ridotto non vediamo l’ora che sia l’8 luglio. Voglio ringraziare la Fip e il presidente Surace per averci dato la possibilità di aumentare l’importanza della #Ntc Summer League concedendoci il privilegio di assegnare il titolo di Campione di Calabria 3X3 per ben sei categorie giovanili.

Stiamo lavorando per regalare un ritorno in grande stile e questo regalo della Fip ci carica ulteriormente di responsabilità». Paolo Surace ( Calabria): “Anche per quest’anno la #NTC Summer League si ripropone come un evento sportivo di straordinaria importanza per il nostro territorio. Complimenti a Luca Laganà per come, da anni, si dimostra capace di sviluppare l’iniziativa. Il torneo, ormai tappa di rilevanza nazionale riconosciuta, si svolgerà a Reggio dall’8 al 10 di giugno ed attraverso la collaborazione tra la Federazione Calabrese e l’organizzazione, quest’estate assegnerà i titoli regionali di categoria giovanile che daranno i pass per le Finali Nazionali Fip di categoria. Un motivo ulteriore per partecipare in massa nella splendida ed unica cornice della città dello Stretto.