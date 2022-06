Palermo, crollano i balconi di un palazzo del centro. Vigili del Fuoco all’opera

Nelle prime ore del mattino, intorno alle 06.30, due squadre del comando sono intervenute nella “centralissima” via Roma. Due balconi di un palazzo antico con affaccio su via Fileti sono improvvisamente crollati, il materiale lapideo è caduto sul marciapiede con un forte boato, svegliando di soprassalto gli abitanti della zona. Fortunatamente, vista l’ora nella quale si è verificato il distacco, non vi erano passanti nell’area sottostante i balconi.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a delimitare l’intera area interessata dal crollo e insieme ai tecnici del comune si sono dedicati alle verifiche sui restanti balconi dell’edificio.

