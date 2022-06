Salerno, auto esce di strada a Montecorvino Pugliano. Donna alla guida salvata dai Vigili del Fuoco

Intorno alle 10:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni sono intervenuti al Km 5 della SP 28 bis, nel comune di Montecorvino Pugliano, dove un’autovettura era uscita fuoristrada con la donna alla guida rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

La donna, rimasta sempre cosciente durante le operazioni di soccorso, p stata estratta dai Vigili del fuoco e non ha riportato gravi lesioni. È stata poi trasportata in ospedale dal personale del 118 per i controlli del caso. I Vigili del Fuoco hanno poi terminato l’intervento con la messa in sicurezza dell’auto e dell’area dell’incidente. Presenti i Carabinieri per quanto di competenza

