Ucraina. Parlamentari italiani a Kiev: sostegno a candidatura UE

(DIRE) Roma, 10 Giu. – “Sosteniamo con forza l’aspirazione dell’Ucraina ad acquisire lo status di paese candidato all’Unione europea”. Lo dichiarano Lia Quartapelle, Enrico Borghi, Fausto Raciti, Andrea Romano e Massimo Ungaro, i deputati italiani in visita a Kiev nel quadro dell’iniziativa “United for Ukraine” promossa da parlamentari di numerosi paesi europei. “Siamo qui a Kiev sia per portare sostegno e solidarietà alla resistenza della democrazia ucraina contro l’aggressione del regime di Putin sia per ribadire il chiaro impegno già preso sul tema della candidatura europea dell’Ucraina dal Presidente del Consiglio Draghi e dal Parlamento italiano con il voto del 23 Marzo sulla risoluzione sull’imminente Consiglio europeo. I giorni che ci separano dal Consiglio Europeo del 23-24 giugno, nel corso del quale sarà discussa la candidatura ucraina, saranno decisivi per addivenire ad una decisione storica e di enorme significato anche in relazione alla necessaria risposta all’invasione russa. Per questo ci impegniamo a lavorare in questa direzione, insieme agli altri parlamenti dell’Unione europea, affinché si giunga ad una decisione unanime”. (Vid/ Dire) 11:04 10-06-22