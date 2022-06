BCE. Centemero (Lega): da Sinistra polemiche, per noi priorità è lo sviluppo

(DIRE) Roma, 11 Giu. – “A sinistra sono bravissimi a fare polemica pur di non affrontare concretamente i problemi del Paese. Gli ultimi provvedimenti votati a Bruxelles rappresentano un potenziale danno enorme per l’Italia. Non riconoscerlo vuol dire essere in malafede e non comprendere che cosi si incide duramente sulla produzione, sul lavoro, sui risparmi. Nessun complottismo, solo constatazione dei fatti.

Poi, se il PD ha deciso che il costo degli energetici, il futuro dell’automotive, le ultime decisioni della BCE non siano temi da affrontare con la massima urgenza, a sinistra hanno un problema. Noi crediamo che lavoro, economia, sviluppo siano temi fondamentali per il futuro dell’Italia. Evidentemente, abbiamo altre priorità.

Quelle giuste per il Paese”. Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo del partito in commissione finanze, Giulio Centemero. (Com/Tar/ Dire) 21:40 11-06-22