Kenya: aumenta la malnutrizione

L’insicurezza alimentare in Kenya cresce ogni giorno. In pochi mesi si contano oltre di tre milioni di persone a rischio per mancanza di cibo. Sono 900 mila i bambini di età inferiore a 5 anni a soffrire di malnutrizione. La siccità preoccupa, le piogge tra Marzo e Maggio sono state poche, circostanza che ha influito sull’agricoltura e sulla produzione di cibo.

Il prezzo degli alimenti è aumentato, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, l’economia del paese ancora subisce il duro colpo inflitto dalla pandemia Covid-19. Non solo in Kenya, ma gran parte dell’Africa sta soffrendo per la siccità. L’ONU, ha dichiarato che mezzo milione di persone soffrono la fame nella regione di Karamoja, a nord-est dell’Uganda. In Somalia, invece, oltre 200 mila persone sono sul punto di affrontare una carestia (Fonte: Ansa.it).

