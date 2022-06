Ucraina. Giro (FI): vogliono abbattere Salvini di 4 anni

(DIRE) Roma, 11 Giu. – “Sono 4 anni che cercano di abbattere Matteo Salvini. Ci stanno provando con i processi per il reato infamante di sequestro di persona aggravato, punibile con una condanna fino a 15 anni di carcere. E ora ci stanno violentemente provando con la vicenda del viaggio a Mosca solo perché Salvini dà fastidio per il suo sforzo per la pace. Tutti in coro a dire ‘non si fa. Non è opportuno infastidire il manovratore’.

Che poi non si capisce bene chi sia il manovratore. Gli Stati Uniti? L’asse franco-tedesco? La Nato? Oppure il blocco anglo-americano? E l’Italia? E l’Unione Europea di cui l’Italia fa parte? Devono stare zitte? Salvini ha il grande merito di uscire dal coro.

Ho la doppia tessera Lega-Forza Italia da 4 anni, perché Salvini ha tutto il diritto di dire che se l’Italia è fedele ai patti con gli alleati occidentali ed europei non per questo deve essere servile”. Lo dichiara in una nota il senatore Francesco Giro con doppia tessera FI-Lega. (Com/Tar/ Dire) 19:18 11-06-22