Elezioni Amministrative 2022, a Motta San Giovanni (RC) eletto Sindaco Giovanni Verduci

A Motta San Giovanni l’unica Lista “LA CITTA’ CHE CRESCE – Verduci Sindaco” ha superato il Quorum richiesto del 40% (e non più il 50%) necessario nei Comuni con meno di 15mila abitanti in cui si sia presentata una sola Lista. I dati forniti il 12/06/2022 dal Ministero dell’Interno per le elezioni amministrative 2022 nel Comune di Motta San Giovanni davano alle ore 12 una percentuale di votanti pari al 17,54% mentre , dopo l’aggiornamento, alle ore 19 la percentuale risulta pari al 43,88%. Risulta pertanto evidente – fermi restando lo spoglio per conoscere il il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato Consigliere comunale e la proclamazione ufficiale degli eletti – che le elezioni amministrative nel Comune di Motta San Giovanni sono state vinte dall’unica Lista presentata “LA CITTA’ CHE CRESCE – VERDUCI Sindaco”.

Di seguito vendono riportati i nomi di tutti gli eletti:

● Sindaco eletto (più precisamente rieletto):

VERDUCI Giovanni, nato a Motta San Giovanni (RC) il 23 Febbraio del 1959.

● Eletti Consiglieri Comunali:

1) – CAMPOLO Rocco Alberto, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 18/10/1974;

2) – CALABRÒ Daniela, nata a Reggio Calabria il 27/06/1987;

3) – CASILE Andrea, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26/02/1959;

4) – GULLÌ Francesco, detto “Ciccio”, nato a Motta San Giovanni (RC) il 06/08/1971;

5) – INFORTUNA Domenico, detto “Mimmo”, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 13/11/1970;

6) – MALARA Ausonia Vincenza, detta “Sonia”, nata a Reggio Calabria l’11/10/1989

7) – MALLAMACI Beniamino, nato a Reggio Calabria il 09/02/1968;

8) – MALLAMACI Enza. nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 15/07/1973;

9) – SPANTI Domenico Francesco Carmelo, nato a Reggio Calabria il 23/02/1998;

10) – SURACE Vincenzo nato a Reggio Calabria l’01/07/1981;

11) – VACALEBRE Giuseppina Barbara, detta “Giusy”, nata a Palmi (RC) l’11/03/1989;

12) – VERDUCI Carlo, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 06/09/1993.

D.C.