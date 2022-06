(DIRE) Roma, 12 Giugno – “Il Nupes è in testa. Sarà presente in più di 500 circoscrizioni. Il partito presidenziale è battuto e sconfitto. Per la prima volta nella V Repubblica, un presidente eletto non riesce a ottenere la maggioranza”. Così Jean Luc Melenchon commenta i primi dati sul primo turno delle legislative in Francia. Melenchon si propone di “porre fine a 30 anni di neoliberismo”. (Rai/ Dire) 21:29 12-06-22