Gli agenti di sicurezza (G4S) annunciano uno sciopero all’aeroporto di Bruxelles per Lunedì 20 Giugno. Si prevedono code

Un nuovo giorno e nuovi disagi sono previsti per i passeggeri che viaggiano dall’aeroporto di Bruxelles. Questa volta, gli agenti di sicurezza che lavorano per G4S nel più grande aeroporto del Belgio, hanno annunciato uno sciopero per Lunedì 20 Giugno.

Dopo lo sciopero dell’assistenza a terra Aviapartner, l’annuncio di sciopero dei piloti e dei membri dell’equipaggio di cabina di Brussels Airlines e uno sciopero dell’equipaggio di cabina (e pilota) di Ryanair, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una nuova battuta d’arresto per i passeggeri che dovranno affrontare lunghe code ai controlli di sicurezza.

“L’80% degli agenti di sicurezza è favorevole a uno sciopero “, ha spiegato un membro del sindacato al quotidiano belga Het Nieuwsblad aggiungendo che” i dipendenti vogliono sottolineare che devono affrontare un carico di lavoro eccessivo “.

c.s. Giovanni D’Agata