Milano. Salone del Mobile. Si chiude con 262.000 presenze, ATM fino a +20%

(DIRE) Milano, 12 Giu. – Oltre 262.000 le presenze alla 60a edizione del Salone del Mobile Milano. 2.175 sono stati i brand espositori, di cui il 27% esteri, tra cui 600 giovani designer. In termini di affluenza di visitatori, le presenze registrate sono state 262.608, in sei giorni, da 173 Paesi. Il 61% di operatori di settore e buyer provenivano dall’estero.

Quasi totale la mancanza di cinesi e russi che, nel 2019, contavano più di 42.000 presenze. “La 60a edizione del Salone del Mobile Milano è stata un successo internazionale ed è grande la soddisfazione per aver superato le attese. Le presenze rappresentano un risultato eccezionale per il quale abbiamo lavorato tanto.

Questa edizione ha confermato il respiro internazionale della Manifestazione e la coesione della comunità del design”, commenta Maria Porro, presidente del Salone del Mobile Milano.

Del successo della design week beneficia anche Atm, che segna un incremento di passeggeri tra il 10 e 20 per cento a seconda delle giornate, rispetto la settimana di fine Maggio. In valore assoluto in media dai 100 ai 150 mila passeggeri in più al giorno per un totale di oltre 500mila utenti in più tra Martedì e Sabato. Nel complesso la rete ATM rimane tuttavia ad un -25% rispetto al periodo pre-covid. (Mas/ Dire) 19:10 12-06-22