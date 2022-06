Oltre 15.000 pecore annegano dopo l’affondamento di una nave in Sudan

Più di 15.000 pecore sono annegate in un porto sudanese nel Mar Rosso domenica dopo che la nave che le trasportava è affondata, hanno detto i funzionari locali. La nave, diretta in Arabia Saudita, è affondata nel porto sudanese di Suakin, snodo commerciale per molti paesi africani, situato a circa 800 km a nord-est di Khartoum

“Una nave è affondata molto presto Domenica mentre trasportava 15.800 pecore. Tutti gli animali sono morti”, ha detto un alto funzionario portuale, che ha chiesto l’anonimato. Le ragioni dell’affondamento non furono immediatamente note ma, secondo lui, la nave era “ben oltre il suo carico massimo”. Un altro funzionario portuale ha confermato l’incidente, assicurando che l’equipaggio era stato salvato, ma non gli animali. Ha affermato di temere “un impatto ambientale dopo l’annegamento di migliaia di animali” nel Mar Rosso, nonché un’interruzione delle attività portuali. Secondo questo funzionario, la nave poteva trasportare fino a 9.000 animali, ma erano state apportate modifiche per aumentare questo carico massimo.

“La nave aveva già trasportato 12.000 animali, ma questa è la prima volta che c’erano più di 15.000 animali a bordo”, ha detto. Il porto di Suakin si trova a 60 km a sud di Port Sudan, il porto principale del paese. Il 25 maggio i suoi moli erano stati devastati da un incendio. Era stata aperta un’inchiesta per accertare le cause. Le importazioni e le esportazioni dal Sudan, dal Ciad, dall’Etiopia e dalla Repubblica Centrafricana, così come il petrolio dal Sud Sudan, passano attraverso i porti del Mar Rosso del Sudan.

Il Sudan, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, uno dei paesi più poveri del mondo, ha perso il 40% delle sue entrate in ottobre quando la comunità internazionale ha interrotto gli aiuti per rappresaglia al colpo di stato del capo dell’esercito, generale Abdel Fattah al-Burhane.

c.s. – Giovanni D’Agata