Tennis. Berrettini vince a Stoccarda, battuto Murray in finale

(DIRE) Roma, 12 Giugno – Matteo Berrettini trionfa a Stoccarda. Il tennista italiano batte in 3 set (6-4, 5-7, 6-3) Andy Murray e conquista la finale del torneo in Germania dove aveva già vinto nel 2019, contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

È il sesto titolo ATP in carriera per Berrettini che torna al successo dopo l’operazione alla mano destra di quasi 3 mesi fa.

“È l’ultima cosa che avrei immaginato, tornare da un infortunio, dopo l’operazione, e vincere subito. Per me è stato un onore giocare contro Murray, per tutto quello che ha fatto in carriera”. Queste le dichiarazioni di Matteo Berrettini al termine della partita vinta al torneo di Stoccarda.

FMP