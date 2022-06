Un allevamento di aquile reintroduce una specie in via di estinzione tra Francia, Italia e Spagna

Questa è un’impresa per una specie in via di estinzione che si riproduce “raramente in cattività”: cinque giovani aquile di Bonelli, nate in un incubatoio nella Francia occidentale, andranno in Spagna quest’estate per essere liberate. Le albanelle sono state rilasciate anche in Sardegna

Questa è un’impresa per una specie in via di estinzione che si riproduce “raramente in cattività”: cinque giovani aquile di Bonelli, nate in un incubatoio nella Francia occidentale, andranno in Spagna quest’estate per essere liberate. Christian Pacteau, proprietario dell’incubatoio Saint-Denis-du-Payré, ha inviato 77 albanelle per ripopolare il bacino del Mediterraneo.”Il numero delle aquile di Bonelli (Aquila fasciata) è diminuito drasticamente dagli anni ’80, soprattutto a causa delle folgorazioni sulle linee elettriche”, spiega.

“Allora c’erano circa 80 paia in Francia. All’inizio degli anni 2000 ne erano rimaste solo 20 e ora grazie alla reintroduzione ne sono rimaste circa 40”, dice Pacteau. A 72 anni, questo ornitologo gestisce l’unico allevamento di aquile Bonelli francese, finanziato da un programma europeo per la tutela della biodiversità. L’allevatore francese si è rivolto alle organizzazioni spagnole e italiane, che oggi rilasciano albanelle nelle regioni di Madrid, Alava, Maiorca e nella Sardegna, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Cabestany, Eus e Llupia, con il petto bianco, le ali scure e il becco ricurvo, sono tre albanelle nate a marzo che aspettano nella loro voliera l’ora di partire. Il viaggio è stato ritardato di diverse settimane a causa dell’influenza aviaria, che impedisce qualsiasi tipo di trasporto di uccelli. A metà luglio i portieri installeranno gli aquilotti sul retro di un furgone, che partirà per la Spagna. Prima di essere rilasciati, i rapaci saranno dotati di un GPS. “Questo permetterà di seguire i loro viaggi, documentare il loro ritmo di vita. E aiutarli se si trovano in difficoltà”, afferma Philippe Pilard, project manager della League for the Protection of Birds (LPO), che finanzia anche l’operazione. L’ornitologo ricorda ancora che un albanella reale reintrodotto in Italia qualche anno fa scelse finalmente di vivere nell’isola francese della Corsica.

