Ancona. Ancora una lite in via Flaminia, le Volanti riportano la calma

Nella scorsa serata, intorno alle ore 03.15 circa, personale della Polizia di Stato interveniva in questa via Flaminia per una richiesta di aiuto da parte di un cittadino tunisino, il quale riferiva di aver subito un tentativo di aggressione dal convivente la medesima abitazione, altro cittadino extracomunitario, ma di nazionalità afgana. Giunti sul posto gli operatori riscontravano la presenza del richiedente, il quale dalla finestra riferiva di non voler uscire perché l’aggressore era ancora nei paraggi. I Poliziotti si mettevano quindi alla ricerca dello straniero, che veniva rintracciato nelle pertinenze dell’atrio, ancora in stato di agitazione.

Da quanto ricostruito a seguito delle informazioni assunte sul posto dai presenti emergeva che la discussione era nata tra i due soggetti, l’ uomo di nazionalità afgana di circa 40 anni e l’altro tunisino circa trentenne, per motivi di gelosia, dovuti alla presenza di una Donna, che stava al momento dell’aggressione dividendo la stanza con l’aggredito e che aveva assistito a tutta la vicenda.

Al termine dell’attività di controllo e mediazione veniva riportata la calma tra i due litiganti, ma poiché il cittadino tunisino sporgeva immediatamente querela in Questura, anche l’afgano seguiva i poliziotti in ufficio, ove al termine della redazione degli atti veniva denunciato a piede libero per minaccia aggravata ex art. 612 e 339 cp.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ancona/articolo/285362a72bf633c51671273490