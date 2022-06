(DIRE) Roma, 13 Giu. – “In alcuni comuni potremo essere dietro Fratelli d’Italia, in altri davanti, la competizione per me è solo con il centrosinistra, e dove il centrodestra è andato diviso ha sbagliato, e non entro nel dettaglio delle responsabilità”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa in via Bellerio. (Anb/ Dire) 16:19 13-06-22