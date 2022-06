Colombia, ballottaggio Petro-Hernandez

08:15 – La successione al Presidente Ivan Duque si risolverà il 19 Giugno con la votazione delle presidenziali e la risoluzione del ballottaggio tra Gustavo Petro e Rodolfo Hernandez. Negli ultimi sette giorni prima del voto, la legge elettorale vieta qualsiasi rilevamento dell’elettorato. Petro e Hernandez cercheranno di convincere gli elettori colombiani in extremis, per assegnare loro la fiducia per l’ingresso nella casa presidenziale.

Fra i sondaggi che propendono verso l’incertezza vi sono quello dell’istituto GAD3 (Hernandez 47,9% e Petro 47,1%). Il sondaggio dell’istituto Guarumo ( Hernandez 48,2% e Petro 46,5%). Vi è solo uno fra gli ultimi sondaggi che afferma Petro come vincente (45%) ed è il sondaggio di YanHaas.

(Fonte ANSA)