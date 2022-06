Meloni: M5S non esiste più, perchè tenere in piedi il governo Draghi

19.00 – (DIRE) Roma, 13 Giu. – “Il Centrodestra si conferma competitivo, qualche problema in più ce l’hanno dall’altra parte. Non si può non notare l’enorme calo di consenso del Movimento Cinquestelle che non raggiunge la doppia cifra da nessuna parte”.

Così la presidente di FdI Giorgia Meloni, parlando in via della Scrofa. “La principale forza che sostiene il governo Draghi – sottolinea- non esiste più nella nazione.

Credo che ci si debba davvero interrogare se tenere ancora in piedi il governo Draghi e questo Parlamento”. (Anb/ Dire) 19:45 13-06-22