Palermo, ritrovata la ragazza scomparsa da casa a Santa Flavia

È stata ritrovata la ragazza di 23 anni che, allontanatasi dalla propria abitazione in contrada Serradifalco nel comune di Santa Flavia, aveva fatto perdre le proprie tracce. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, giungeva la richiesta di intervento per la ricerca di una ragazza scomparsa in area impervia.

I Vigili del Fuoco hanno dato il via alle operazioni di ricerca e sul posto giungevano squadre del comando, personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), SAPR (operatori dei droni per mappare la zona delle ricerche dall’alto) e cinofili.

Alle operazioni ha partecipato anche l’elicottero del nucleo volo di Catania data l’orografia del suolo. Sulla base delle indicazioni fornite dai familiari della ragazza i Vigili del Fuoco hanno determinato l’area di ricerca e dopo circa due ore riuscivano a rintracciarla, nascosta all’interno di una cuccia da cane nel giardino di un’abitazione al momento disabitata.

Con l’aiuto dei Carabinieri, del personale del 118 e dei parenti giunti sul posto, la ragazza è stata convinta a uscire ed è stata presa in cura da personale medico per le cure del caso. Le operazioni si sono concluse intorno alle 19.00.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80213