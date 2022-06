Comunali. Gelmini scrive a sindaci eletti: avanti con PNRR, Governo a disposizione

(DIRE) Roma, 14 Giu. – Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha scritto una lettera ai sindaci eletti in questo primo turno di elezioni amministrative, per congratularsi e per formulare loro i migliori auguri di buon lavoro. “Sono certa che saprà rappresentare al meglio gli interessi e le aspettative della sua comunità, in un momento così complesso per la nostra storia”, scrive il ministro.

“Il nostro Paese – sottolinea – è impegnato nella realizzazione delle riforme e degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Insieme, istituzioni nazionali ed enti territoriali, costruiremo un’Italia più moderna, più green e più equa. I Comuni hanno un ruolo centrale in questo percorso e sono sicura che, anche grazie al suo fattivo contributo, riusciremo a centrare gli obiettivi. Il Dipartimento per gli Affari regionali e per le autonomie, che mi onoro di guidare, è a sua disposizione per quanto potrà essere necessario nei rapporti con il governo”, conclude il ministro Gelmini. (Rai/ Dire) 13:08 14-06-22