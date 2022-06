Comunali: Vince il Centrodestra unito, dove è diviso regala poltrone al PD. M5S flop totale

Il Referendum sulla Giustizia: affluenza alle urne peggiore di sempre

L’esito delle Elezioni Comuni in giro per lo stivale regala il polso della situazione politica attuale. Il Centrodestra ha vinto le sfide dove si è presentato unito (Lega-Forza Italie e Fratelli d’Italia). Dove invece i partiti che lo compongono non hanno trovato la sintesi il Centrodestra ha regalato improbabili possibilità di vittoria agli avversari del Centrosinistra con ballottaggi che ad inizio tornata elettorale sembravano delle chimere.

Sono cambiati gli equilibri però all’interno delle forze politiche in quanto nel Centrodestra il primo partito è risultato essere quello della Meloni che ha superato nelle preferenze Salvini e nel Centrosinistra il PD ha staccato nettamente il M5S che fa registrare un trend negativo ormai da molto tempo (qualche esempio eclatante a Genova passa al 18,4% a poco più del 4% , a Parma non si è presentato ed a Padova prende poco più dell’1%).

Un dato inconfutabile e trasversale invece si registra in relazione al Referendum sulla Giustizia che è stato un flop totale con l’affluenza alle urne peggiore della storia repubblicana.

Fabrizio Pace