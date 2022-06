Questa mattina i Vigili del Fuoco di Rapallo hanno soccorso una ragazza, colta da un malore, mentre percorreva il sentiero fra Portofino e la cappelletta di San Sebastiano.

Raggiunta dai soccorritori in una zona impervia, è stata posta su una speciale barella da trasporto e trasportata fino alla strada dove l’attendeva l’ambulanza per l’invio e le cure in ospedale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80253