Genova, perde il controllo dell’auto e abbatte un palo della luce

Nella serata di ieri, alle 19 circa, i Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli sono intervenuti in via di Pino per un incidente stradale in via di Pino.

Il conducente di una vettura, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo della luce, facendolo cadere. Gli occupanti dell’auto, tra cui una bambina, sono usciti autonomamente.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80241