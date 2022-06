MO. Von der Leyen in Palestina: sbloccati i 600 mln di euro

(DIRE) Bruxelles, 14 Giu. – “Come Team Europe ogni anno doniamo 600 milioni in Palestina. Oggi posso annunciare che i fondi previsti per il 2021 saranno versati al più presto. Tutte le difficoltà sono state risolte”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, in conferenza stampa con il primo ministro palestinese Mohammad Shatyyeh durante la visita ufficiale a Ramallah. “La Palestina sta lentamente uscendo dalla crisi pandemica, ma subisce già le conseguenze della guerra in Ucraina, a causa della forte dipendenza dai cereali ucraini.

Per questo abbiamo già sbloccato 25 milioni di euro per garantire la sicurezza alimentare al popolo palestinese”, ha proseguito Von Der Leyen. La presidente dell’esecutivo Ue ha toccato infine il tema del conflitto israelo-palestinese e del percorso per la pace: “Noi accoglieremo tutti gli sforzi per la pace e siamo favorevoli a una soluzione negoziata dai due Stati. Una soluzione che dia al popolo palestinese una prospettiva: quella di una Palestina democratica, indipendente, che viva in pace con Israele”. (Pis/ Dire) 17:30 14-06-22