Perugia, allarme rientrato: ritrovata dai cinofili la donna scomparsa da Montone

E’ stata ritrovata quest’oggi, alle 13.40 circa, dalla squadra VF dei cinofili dell’Umbria con il cane Aria, la donna di anni 87 di Montone, scomparsa alle 20 del 13 Giugno durante una passeggiata.

Le ricerche sono iniziate alle 21 da Carabinieri, Vigili del Fuoco, polizia locale e protezione civile e sono continuate durante la notte con unità cinofile arrivate anche dalla Toscana.

In mattinata sul posto sono giunti l’elicottero VF di Arezzo e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) per il controllo dei corsi d’acqua e bacini idrici. La donna, in buone condizioni fisiche, è stata affidata alle cure del personale del 118

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80256