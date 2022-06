Scuola. Bianchi: Per Settembre stiamo definendo vari scenari

(DIRE) Roma, 14 Giu. – “Ieri abbiamo fatto una delle riunioni che facciamo regolarmente in cui l’istituto Superiore di Sanità ci fornisce il monitoraggio della situazione e ci indica quali sono i rischi e le opportunità che abbiamo. Avendo concluso felicemente l’anno scolastico che abbiamo voluto in presenza, possiamo affrontare con serenità anche la possibilità di fare gli esami di maturità, con numeri molto più ridotti e concentrati, potendo passare dall’obbligo alla raccomandazione.

Su Settembre stiamo lavorando da tempo per avere una scuola in presenza e in sicurezza. Stiamo definendo i diversi scenari che ci potranno essere. Non possiamo controllare la situazione epidemiologica a livello mondiale, ma la nostra la controlliamo”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi interventuo a margine dell’Its Day in corso questa mattina al ministero dell’Istruzione. (Adi/Dire) 12:05 14-06-22